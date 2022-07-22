تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المواطن عبدالعزيز الحازمي الذي تعرض لحادث سقوط في تايلند بعد تداول مقاطع فيديو توثق حالته الصحية من داخل أحد المستشفيات التايلاندية.

عبد العزيز الحازمي مواطن تعرض لحادث سقوط في جزيرة فوكيت بتايلند منذو اسبوعين ومازال ينتظر الإخلاء الطبي ليتم رعايته في ارض الوطن #حادث_مواطن_بتايلند pic.twitter.com/fIUY87GyYa — ummareez (@Ummareez) July 21, 2022

وظهر الشاب في مقطع الفيديو وقد تم توصيل الأجهزة والأسلاك بجسده وسط مناشدات بأن يتم الإخلاء الطبي له للعلاج في أرض الوطن في أسرع وقت.

ودشن المغردون وسمًا على تويتر بعنوان ” حادث مواطن بتايلند” طالبوا فيه الجهات الرسمية بسرعة نقل المواطن للعلاج في المملكة.

وعلقت وزارة الصحة على المقطع بالقول : لا بأس عليه إن شاء الله شافاه الله وعافاه تم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة لتزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة عن المريض . متمنين للجميع دوام الصحة والعافية” .

استحسان موقف الصحة

وقد لاقى هذا الموقف استحسانًا من جموع المواطنين الذين أكدوا أن رعاية المواطنين في الداخل والخارج هي أولوية لدى الجهات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتوفير الدعم والرعاية للجميع.

وقال أحد المغردين :” كفو الله يسعدكم بلد العزم والحزم والخير فى ظل مولاى إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدى ولى العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان” وأضاف مواطن آخر :” الله يعزكم يا وزارة علي سرعة التجاوب ويعز الوطن ويحفظ حكامها وشعبها”.