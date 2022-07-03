حذرت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام، من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، ما يؤثر سلبًا على إتمام مناسك الحج.

عدم التعرض المباشر للشمس

وأوصت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس مما يؤثر سلبًا في إتمام مناسك الحج، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال: “أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم”.

استخدام الشمسية للاستظلال

يذكر أن وزارة الحج دعت في دليل الحج التوعوي إلى ضرورة استخدام الحاج الشمسية للاستظلال من أشعة الشمس الحارقة خلال أداء المناسك لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

كما أوصى عدد من الخبراء بتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والتواجد في أماكن الظل قدر الإمكان، فضلا عن تناول السوائل بشكل جيد كالماء والعصائر الطازجة، وتجنب العصائر المحلاة ومشروبات الكافيين.

أما في حال الشعور بالغثيان والتقيؤ وعدم القدرة على الوقوف، فيفضل التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ العلاج اللازم.