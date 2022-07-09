صعّدت وزارة الصحة قافلة تُقلُّ حجاجًا من عدد من الجنسيات المختلفة من مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي الذين يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة لإيصالهم إلى المشعر المقدس في عرفة لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتحقيق أمنياتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي متخصص.

برنامج متكامل:

وأوضحت الصحة أن التجمع الصحي أعد برنامجًا متكاملًا للقافلة منذ خروجهم وخلال الفترة التي يقضونها في مشعر عرفات، وذلك بمتابعتهم طبيًا والحرص على وجود الفريق الطبي الخاص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم.

وأبانت الصحة أن تصعيد الحجاج المرضى يوم عرفة يأتي ضمن خطة معدة ومدروسة في موسم الحج من خلال قافلة تضم حافلات مُجهزة ومزودة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية, بالإضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، ويرافق القافلة مركبات إسعاف مجهزة، لافتة الانتباه إلى أن قافلة الحجاج خدمة متميزة لحجاج بيت الله لمساعدتهم لأداء فريضة الحج، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالوقوف بعرفات التي تأتي ضمن الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن والدعم غير المحدود.

شكر وتقدير:

وعبَّر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – على تسهيل سبل أداء فريضة الحج، ومستوى الرعاية الصحية التي قُدمت لهم لأداء فريضة الحج.