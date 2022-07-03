أطلقت وزارة الصحة أمس, المرحلة الثانية من برنامج الابتكار الصحي في الحج “هاكثون” في مدينة الملك عبدالله في العاصمة المقدسة.

تسجيل الأفكار الابتكارية للمجتمع

وأوضحت الوزارة ان هذه المرحلة ستشهد تسجيل الأفكار الابتكارية للمجتمع، بهدف حل التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية، عبر منصة فكرة في منشآت كما سيتم توفير جلسات إرشادية مع الجهات الحكومية للمشتركين لتطوير حلولهم, وسيتم إغلاق تسجيل المشاركات في الهاكثون في تاريخ 12 / 7 / 2022م، بينما تعلن نتائج الفائزين 14 / 7 / 2022م للاستعداد للمرحلة الثالثة.

تأطير وكشف التحديات

يذكر أن “الصحة” أقامت الخميس الماضي ورشة عمل بعنوان” كشف التحديات لموسم الحج”، وهي المرحلة الأولى من برنامج الابتكار الصحي في الحج، حيث انطلق هذه المرحلة بتأطير وكشف التحديات للجهات الحكومية.