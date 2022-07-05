أكدت وزارة الصحة أهمية حصول الراغبين في الحج على لقاح الحمّى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول عليها قبل الذهاب للحج بـ 10 أيامٍ.

أخي الحاج / أختي الحاجة

في حال كنت من المرشحين لأداء شعيرة الحج للعام ١٤٤٣هـ، توجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة لموسم الحج.⬇️ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 26, 2022

مراكز الرعاية الصحية الأولية

ويمكن لمن يتحدد ذهابه للحج في وقت أقل أن يحصل عليها، لافتةً بأن الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية لغير الحاصلين عليه يتطلب أيضاً نفس الإجراءات والمدة قُبيل الذهاب للحج.

وحدد الوزارة أسماء ومواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يتم فيها تقديم خدمة تطعيمات الحج خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث نشرت في موقعها الإلكتروني أسماء هذه المراكز في جميع مناطق ومحافظات المملكة.