أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات جدري القرود المؤكدة في المملكة وصلت إلى 3 حالات بحسب العربية نت.

حالات جدري القرود في السعودية

ولفتت الصحة إلى أن المصابين الثلاثة بجدري القردة كانوا عائدين إلى المملكة من أوروبا .

وفي وقت سابق طمأنت الوزارة الجميع بأن حالات جدري القرود تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك يجرى حصر جميع المخالطين.

مواصلة أعمال الرصد والمتابعة

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها – لا سمح الله – مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.