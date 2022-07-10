أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، والجمرات بلغ (97,262) حاجاً وحاجةً حتى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ.

وقالت الوزارة: إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات منها إجراء (10) عمليات قلب مفتوح، و(187) قسطرة قلبية، فيما أجريت (379) عملية غسيل كلوي، و (10) عمليات مناظير، و (267) عملية جراحية، بينما تم دخول (997) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

خدمات علاجية لضيوف الرحمن

كما شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بعد)، منها (9) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و (127) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1995) حاجاً وحاجة.

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23)، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654)، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080)،

والمخصصة لضربات الشمس (238)، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.