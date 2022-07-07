شددت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء لكمامة أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر: “أخي الحاج، أختي الحاجة، حفاظًا على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، احرص على ارتداء الكمامة عند دخولك المشاعر المقدسة أو الحرمين الشريفين”.

تجهيزات الصحة:

يُذكر أن الصحة جهّزت خلال موسم حج هذا العام (٢٣) مستشفى، و (١٤٧) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (٥٠٠٠) سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، كما يشارك نحو (٢٥) ألف ممارس صحي مؤهل في تقديم الرعاية الصحية للحجاج.