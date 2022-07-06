كثفت الصحة من استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم تجهيز عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

التأهب لاستقبال الحالات:

وخصصت الوزارة 238 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 172 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة، و15 سريرًا في المدينة المنورة.

ووفرت الصحة عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما زوّدت جميع المرافق الصحية “المستشفيات” و”المراكز الصحية” بهذه المراوح.

ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وآلية علاجها وطرق نقلها.

رسائل توعوية وتثقيفية:

وفي ذات السياق كثف الصحة رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة لما لها من آثار سلبية، وذكّرت بحديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم”.

يشار الى أن الصحة قدمت عددًا من البرامج التثقيفية والتوعوية، لضيوف الرحمن من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، بعدد من اللغات المختلفة، كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.