أوضحت وزارة الصحة أن انتشار نزلات البرد خلال الفترة الحالية يرجع إلى الإصابة بالعدوى الفيروسية.

وأشارت في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على تويتر إلى أن أهم أعراض العدوى الفيروسية هي: سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والعطس المتكرر، والصداع، والإرهاق.

استمرار الأعراض لـ 10 أيام:

كما أكدت أنه يمكن أن يصاب أي شخص بنزلات البرد في أي وقت من العام.

وأشارت إلى أن الأعراض تمتد من 7 إلى 10 أيام.

وبينت أنه يجب زيارة الطبيب في حالة وجود أعراض شديدة أما في حالة الأعراض الخفيفة فهي قد تزول وحدها.



20 نوعًا من الفيروسات:

وقد أشارت وزارة الصحة إلى وجود أكثرَ من عشرين نوعًا مـن الـفيـروسـات الـمسببة للـزكـام ونـزلات الـبـرد ومـنها الفيروس الأنفي (راينو) الذي ينتشرُ عادةً في فصلي الربيع والخريف.

كما ينتشر فيروس نظير الإنفلونزا البشرية يتسببُ بأعراضٍ شبيهةٍ جدًّا لأعراض الإنفلونزا، ويوجـدُ من هذا الفيروس أربعة فصـائـل، أحدهـمـا ينتشر في بدايـة فـصـل الـصيـف، ويُوجَدُ طوال الـعـام.

وبالإضافة لما سبق يوجد الفيروس المخلوي التنفسي وهو يصيـب عـادة الأشخاص الأصغر سنًّا، وقـد يسبب أعراضًا تشبـه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويمَ، وهو مـوجـود فـي أغلـب أشهر السنـة، ولـكـن عالميًّا تزدادُ الإصابة به في فصل الخريـف.