أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي رحيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي.

رحيل إدارة النادي الأهلي

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة الأهلي “ودعت” النادي.. والبحث جارٍ عن بدلاء يكونون من أبناء الأهلي الذين عشقوا النادي الشقيق والعريق صغارًا وكبارًا”.

وكانت الإدارة قد أعلنت بالأمس عن عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة، على أن يتم الكشف عن الإجراءات والترتيبات قبل الموعد.

وتُسيطر حالة من الغضب على الجماهير بعد هبوط الفريق، وسط مطالبات باستقالة النفيعي والمحياني، حيث يُحملهم الجمهور مسؤولية تدهور أوضاع ونتائج الراقي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.

هبوط الراقي لأول مرة

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.