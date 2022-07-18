تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية، باسم المملكة، في معرض فارنبرة الدولي للطيران في المملكة المتحدة.

استثمر في السعودية:

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها تشارك في المعرض تحت شعار استثمر في السعودية وبمشاركة شركائها من القطاعين العام والخاص.

تطورات القطاع:

وتهدف مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض فارنبرة الدولي للطيران، إلى التعريف بأبرز تطورات القطاع وما يشهده من حراك نوعي على صعيد التوطين، واستعراض فرصه الاستثمارية ومحفزاته النوعية.

معرض فارنبرة الدولي:

ويفتح معرض فارنبرة الدولي للطيران أبوابه مجددًا اليوم الاثنين في ظل الانتعاش التدريجي لحركة الملاحة الجوية في أعقاب أزمة وباء كوفيد-19 وتعزيز العديد من الدول ميزانياتها الدفاعية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان هذا المعرض، الذي يقام كل سنتين ويعد الأهم في هذا القطاع بعد معرض لوبورجيه قرب باريس، قد ألغي عام 2020 بسبب الأزمة الصحية التي أرغمت شركات الطيران على وقف طلعات آلاف الطائرات.

ويتوقع أن يستقبل هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام حوالي 80 ألف شخص.

في المقابل، لن يتم فتحه خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام الزوار الراغبين في مشاهدة عروض الطائرات في الجو، كما درجت العادة خلال المعارض الماضية، ووحده يوم الجمعة سيكون متاحًا للطلاب والمتدربين والأشخاص الذين يعتزمون العمل في قطاع الصناعات الجوية.