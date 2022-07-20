أعلنت الصين، تسجيل حالة إصابة بالطاعون الدبلي المعروف بـ”الموت الأسود” في مدينة ينتشوان في منطقة نينغشيا هوي ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

استجابة طارئة

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن مصادر مطلعة أن المصاب عاد إلى ينتشوان من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

ودفع اكتشاف الحالة، إلى إعلان السلطات استجابة طارئة وفرض المستوى الرابع من تدابير الطوارئ للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا هوي.

ما هو الطاعون الدبلي؟

ويعد الطاعون مرضاً معدياً قد يفضي إلى الوفاة، وتحدث الإصابة به بسبب بكتيريا تسمى “يرسينية” تعيش في بعض الحيوانات، لاسيما القوارض، والبراغيث.

ويُصاب الشخص به عن طريق لدغات براغيث مصابة، لمس حيوانات مصابة مثل الجرذان والفئران، استنشاق قطرات من جهاز تنفسي مصاب.

أعراض الطاعون الدبلي

وتشمل الأعراض، تورم العقد الليمفاوية، التي يمكن أن تكون كبيرة مثل حجم بيضة دجاجة، وحدوث حمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإجهاد.

ويمكن أن يؤثر الطاعون الدبلي على الرئتين، مما يسبب السعال وألم الصدر وصعوبة التنفس.

كما يمكن أن تدخل البكتيريا أيضا مجرى الدم وتسبب ما يعرف باسم “تسمم الدم”، الذي قد يؤدي إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء والوفاة.