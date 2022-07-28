تشير قيادة الفضاء الأميركية إلى احتمالية سقوط بقايا صاروخ صيني ضخم على الأرض الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لقيادة الفضاء الأمريكية: “نتتبع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض، وبناء على الظروف الجوية المتغيرة، فإن نقطة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات قبل دخوله”.

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: “من المقدّر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض في الأول من أغسطس، وسرب الدفاع الفضائي الثامن عشر، وهو جزء من الجيش الأميركي يتتبع عمليات الدخول، وسيوفر تحديثات يومية عن موقعه”.

احتمالات بالاحتراق خارج الأرض

وتشير بعض التوقعات إلى احتمالية احتراق الصاروخ قبل وصوله إلى الأرض بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي.

وأوضح عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، جوناثان ماكدويل، إنه مع عدم وجود نظام تحكم نشط، وعدم وجود محرك يمكن إعادة تشغيله لإعادته إلى الأرض، فمن المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي.

وقد أقلع صاروخ “لونغ مارش 5 ب” الذى يزن 23 طنًا، بعدما حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “وينتيان” من جزيرة “هاينان” إلى الفضاء يوم الأحد الماضي.

الصاروخ الصيني الثالث



وينتظر خبراء الفضاء عودة الصاروخ المذكور إلى الأرض مرة أخرى الأسبوع المقبل ولكن في حالة ارتطام بعد خروجه عن مساره الطبيعي.

يذكر أن حالة الصاروخ الحالية هي الثالثة لصواريخ صينية أخفقت في هبوط متزن، ما يعيد التذكير بالتهم الموجة الموجهة لبكين بـ”عدم التعامل مع الحطام الفضائي بشكل صحيح”.