تشهد المواقع السياحية في محافظة الطائف حالياً إقبالاً مكثفاً من المصطافين والزوار من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ اكتظت بهم المراكز والمنتجعات السياحية، إضافةً إلى الحدائق والمتنزهات العامة، إذ من المتوقع أن يصل عدد الزوار أكثر من 2 مليون سائحٍ ومصطاف خلال هذا العام 1443هـ.

خطة عمل صيفية:

وأوضح أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة وضعت إمكاناتها لخدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية، التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي للبناء والتعديات والأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار الساعة.

أكثر من 200 حديقة عامة:

وبين أن الأمانة أنهت تجهيز أكثر من 200 حديقةٍ عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار والسائحين، إضافةً إلى تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفساً للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، مما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.