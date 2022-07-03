تعتبر مهنة المطوف لها أهمية خاصة للحجاج، حيث اختص أبناء مكة المكرمة بالطوافة منذ مئات السنين حتى يومنا هذا.

مهنة متوارثة:

وأكد المطوف زهير إبراهيم، خلال حواره إلى قناة السعودية، أنه تعلم هذه المهنة وورثها عن والده، مشددًا على أن مهمة المطوف متوارثة من الآباء والأجداد ويختبرها الأبناء ميدانيًّا.

وأضاف: جدي محمود محمد حسين كان يشارك إخوانه في خدمة الحجاج الذين كانت أعدادهم بسيطة، ونشأت علاقة قوية بين جدي وبين الحجاج الذين كانوا يعرفونه قبل قدومهم وكان يهاجر سنويًّا إلى عدة بلاد لفترة يكوّن فيها علاقات.

ولفت إلى أن محافظة جدة كان بها هيئة اسمها هيئة السؤال ويوجد وكيل يمثل المطوف بحيث يتم التواصل بينه وبين الحجاج.

شروط الطوافة:

جدير بالذكر أنه يشترط من يعمل في هذا المجال أن يكون ممن يعتاد على العمل في مكة المكرمة وله دراية كاملة بطرق وشعاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون دائمًا قريبًا من ضيوف بيت الله الحرام وعلى علم بلغة الحاج ومناسك الحج وعملية التوعية، إضافة إلى عملية الإرشاد والتوجيه.

ويعمل المطوف تحت مظلة وزارة الحج والعمرة ووفق تعليماتها، ويدرك احتياج الحاج من الجنسية التي يخدمها وعلى معرفة بنوع طعامه وشرابه، وكيفية خدمة الحاج المريض وسرعة إسعافه، والمحافظة على ممتلكات الحجاج إلى جانب استقبال الحجاج وإسكانهم وتغذيتهم وتطويفهم.