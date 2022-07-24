دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للتبليغ عن أي مخالفات لـ المحتوى المرئي.

وقالت في تغريدة في حسابها الرسمي بتويتر: “كلنا شركاء في حماية قيم مجتمعنا.. ندعوكم في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للتبليغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي عبر البوابة: هنا“.

تحذير من المحتوى المرئي للأطفال:

وفي وقت سابق؛ نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.