أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود الجوف وهو بصحة جيدة.

العثور على مفقود الجوف

وقالت الجمعية في بيان لها : تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود منطقة الجوف وهو بصحة جيده ولله الحمد . ووجهت الجمعية الشكر لأبطال #عون ولجميع المشاركين في عملية البحث.

وكانت الجمعية أعلنت أمس أنها تلقت بلاغًا عن مفقود خمسيني في منطقة الجوف وكان آخر اتصال له مع ذويه يوم أول أمس الخميس يفيد عن تعطل مركبته يوكن ذهبي لوحة [ب ك ا 6105] في منطقة صحراوية محاولا اختصار المسافة بين سكاكا و طريف.