أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 43، فيما تبلغ الصغرى 31.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 44، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 44 في العظمى، و30 بالصغرى.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيًا، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على الطرق السريعة خلال النهار وقد تصر درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان . وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.