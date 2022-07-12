أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 42 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 30.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 41، والصغرى 29 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 42 في العظمى، و29 بالصغرى.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان ، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.