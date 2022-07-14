تعاني النساء العاملات في المجال الصحي من تدني أجورهن مقارنة بأجور الرجال في المجال ذاته؛ لأسباب غير مبررة أو مفهومة فيما بتعلق باختلاف الأجر بين الجنسين.

ووفقًا لآخر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، فإن فرق الأجر بين الجنسين في حال تساوي التعليم، والسن، ووقت العمل، والكفاءة يتراوح بين 20: 24 %.

أجور الممارسة الصحية

ولفت التقرير إلى أن النساء العاملات في المجال الصحي على مستوى العالم يمثلن حوالي 67% من إجمالي العمالة ويعانين من اضطهاد غير مبرر في الأجور في مختلف البلدان؛ مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع الاستنتاج الذي يقتضي انخفاض أجور النساء في المجالات التي تسيطرن عليها.

ظروف العمل حول العالم

وقالت مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية، الدكتورة مانويلا تومي، إن قطاع الصحة والرعاية يعاني من تدني الأجور عموماً، ومن فجوة عنيدة في الأجور بين الجنسين ومن ظروف عمل شاقة للغاية.

وأضافت: “لن يتسنى تحقيق تعافٍ شامل ومستدام وقادر على الصمود دون تقوية قطاع الصحة والرعاية. ولن يتسنى الارتقاء بجودة خدمات الصحة والرعاية دون تحقيق ظروف عمل أفضل وأكثر إنصافاً، بما في ذلك على مستوى الأجور، للعاملين في مجال الصحة والرعاية اللذين تشكل النساء غالبيتهم”.

وأكملت: “لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات سياسية صارمة، بما يشمل إقامة الحوار السياسي اللازم بين المؤسسات. ونأمل أن يساعد هذا التقرير المفصّل والمرجعي في حفز الحوار والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية”.