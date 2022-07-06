أعادت الهيئة العامة للغذاء والدواء تأكيدها على سلامة كافة المكونات في أكياس الشاي الموجودة في السوق المحلي ومطابقتها للمواصفات.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها، بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة 100 درجة مئوية إلى المادة الغذائية”.

جاء ذلك ردًّا على إحدى المواطنات التي سألت عن ضرر وجود دبوس معدني في كيس الشاي، والخيط والكيس نفسه، ومدى تأثرها بدرجة الحرارة المرتفعة.

أكياس الشاي:

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي مطابقة للمواصفات الخاصة بكل منها.

وردت هيئة الغذاء والدواء على استفسار من أحد الأشخاص حول مزاعم بوجود شوائب وإفرازات من البلاستيك في أكياس الشاي.

مادة آمنة:

وقالت الهيئة: إن أكياس الشاي مُصنعة بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة 100 درجة مئوية، إلى المادة الغذائية.