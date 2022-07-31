أصدرت هيئة الغذاء والدواء، تنويهًا بشأن المساحيق الغذائية الجافة، وطرق تحضيرها، وكيفية تجنب أضرارها الجانبية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن المساحيق الغذائية هي الأغذية التي تكون في صورة جافة على هيئة مسحوق، مثل: الحليب الخام، ومكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير، حيث قد تحتوي هذه الأغذية على تراكيز عالية من المكونات مثل: البروتين، والمحليات الصناعية، والفيتامينات، والمعادن، والمغذيات، والمواد الفعالة، حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

طريقة تناول المساحيق الغذائية الجافة

وعن طريقة تناولها؛ شددت على أهمية تناولها عن طريق اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي، مع مراعاة التحذيرات في حال وجودها على المنتج.

كما أشارت إلى احتمالية تسببها في الأذى في حال استعمالها بغير الطريقة المدونة على العلبة، لافتًا إلى أن الاستخدام دون إضافة الماء مثلًا قد يسبب كثيرًا من المشاكل الصحية، مما يؤثر سلبًا على صحة المستهلك، مثل الاختناق.

منتجات شبيه آمنة

وفي وقت سابق؛ أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات الحليب أو الجبنة التي يُطلق عليها “شبيه” آمنة، وخاضعة للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته أن منتجات الحليب التي يطلق عليها شبيه؛ هي عبارة عن منتجات يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية.

سعر أقل

وبيَّنت أن سبب الاستبدال يرجع إلى أن الزيوت النباتية أقل تكلفة مما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وأشارت إلى أنها ألزمت الجهات المنتجة بإطلاق كلمة شبيه على مثل هذه المنتجات؛ لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب لاحتياجاته، علمًا بأن جميع المنتجين ملزمون بذكر كافة مكونات المنتج، ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية للمنتج.