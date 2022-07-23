ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن إمكانية تسبب اللحوم المبردة في الإصابة بأمراض خطيرة.

وجاء ذلك في معرض الإجابة على استفسار أحد المتابعين حول انتشار معلومات وتغريدات مزورة تحمل اسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحذر من تناول اللحوم المبردة.

اللحوم المبردة والمناعة

بدورها، أكدت الهيئة، عدم صحة المعلومات المتداولة في تسبب اللحوم المبردة بضعف المناعة ومرض السرطان والصداع والسمنة ومشاكل بالذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب مادتي “النتريت/النترات، وجلوتامات أحادي الصوديوم.

وأوضحت أن تلك العناصر من المواد المضافة المسموح باستخدامها بالأغذية ولم يثبت ضررها على الصحة.

ولفتت إلى أن اللحوم المُصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية وإن لم تكن خيارًا صحيًا.

خطورة أحد الكريمات

من ناحية أخرى، كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نفت ما تم تداوله بشأن خطورة استخدام أحد أنواع الكريمات الجلدية الموجودة بالأسواق.

وأكدت الهيئة أن جميع المستحضرات المسجلة بالمملكة آمنة وفعالة، إذا استُخدمت بحسب التعليمات الطبية أو إرشادات النشرة المُرفقة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة التأكد من أن أي منتج مسجل لدى الهيئة قبل استخدامه من خلال تطبيق طمني، أو الموقع الإلكتروني التابع لها.