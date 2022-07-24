كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن سحب منتجات الإندومي لاحتوائها على مبيدات حشرية.

وجاء ذلك في معرض الإجابة على استفسار أحد المتابعين على حساب الصفحة بتويتر، جاء فيه: “هل صحيح تم سحب الإندومي من الأسواق لأنه ملوث بالمبيدات”.

بدورها، أكدت الهيئة، على أنه تم التأكد من عدم وجود المنتجات المشار لها في أسواق المملكة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم السماح باستيراد أي منتجات مخالفة داخل المملكة.

حقيقة خطورة اللحوم المبردة

من ناحية أخرى، كشفت الهيئة حقيقة ما تم تداوله بشأن إمكانية تسبب اللحوم المبردة في الإصابة بأمراض خطيرة.

وأكدت عدم صحة المعلومات المتداولة في تسبب اللحوم المبردة بضعف المناعة ومرض السرطان والصداع والسمنة ومشاكل بالذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب مادتي “النتريت/النترات، وجلوتامات أحادي الصوديوم.

وأشارت إلى أن تلك العناصر من المواد المضافة المسموح باستخدامها بالأغذية ولم يثبت ضررها على الصحة، مبينة أن اللحوم المُصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية وإن لم تكن خيارًا صحيًا.