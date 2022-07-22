ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن خطورة استخدام أحد أنواع الكريمات الجلدية الموجودة بالأسواق.

المستحضرات المسجلة آمنة

وقالت الهيئة إن جميع المستحضرات المسجلة بالمملكة آمنة وفعالة، إذا استُخدمت بحسب التعليمات الطبية أو إرشادات النشرة المُرفقة.

وقبل ذلك، أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه قبل استخدام أي منتج، يراعى التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة من خلال تطبيق طمني، أو الموقع الإلكتروني التابع لها.

ترك الأدوية في السيارة

وفي سياق آخر، حذرت هيئة الغذاء والدواء في وقت سابق من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل، في السيارة وتعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

وقالت الهيئة إنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فإنها ستصل في السيارة بعد 20 دقيقة إلى 31 درجة مئوية، وبعد 40 دقيقة إلى 47 درجة مئوية؛ في حين تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد مرور ساعة.

وبينت أن الحرارة المرتفعة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرة من ضرر استخدامها بعد ذلك.