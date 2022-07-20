ردت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء، على ما تداوله البعض بشأن وجود آيس كريم من إنتاج شركة نستلة يحتوي على مادة مسرطنة، في الأسواق المحلية.

أيس كريم مسرطن:

وتفاعلت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنباء تفيد بسحب 46 علامة تجارية من آيس كريم نستلة من السوق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين.

لم ترد للمملكة:

وقالت الغذاء والدواء إنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات، مؤكدة أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد للمملكة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.