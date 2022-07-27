أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مضخة سحب حليب الثدي، تعد خيارًا آمنًا لحفظ حليب الأم وتخزينه في درجة حرارة مناسبة، لتغذية الطفل في حال عدم وجودها.

خيار آمن

وقالت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن مضخة سحب حليب الثدي تعد جهازًا طبيًا يُستخدم لسحب لبن الأم وحفظه في وعاء آمن يساعدها على تخزينه لإعطائه للطفل في حال عدم وجودها.

وأضافت أن الجهاز يتكون من قمع يوضع حول حلمة الثدي حيث يتم اختيار المقاس المناسب لها، ومضخة سحب قد تكون يدوية أو كهربائية، بالإضافة إلى وعاء يرتبط بالمضخة لجمع الحليب.

كيفية الاستخدام

ولفتت إلى أنه ينصح باستخدام اليدوية أو التي تعمل بالبطارية عند الحاجة للتنقل بها، كما ينصح باستخدام الكهربائية عند الحاجة للسحب بشكل أسرع وفي وقت قصير.

وحثت على حفظ الحليب بعد تسجيل التاريخ، في الثلاجة أو الفريزر أو في عبوات صغيرة نظيفة محكمة الإغلاق، حيث تختلف مدة الحفظ بحسب المكان.

طريقة حفظ الحليب

وبشأن نوع وطريقة الحفظ، قالت إنه يراعى حفظه في حرارة الغرفة (25درجة مئوية) لمدة 3 إلى 4 ساعات، وفي الثلاجة من 5 إلى 8 أيام على أن يوضع في الجهة الداخلية من الرف العلوي للثلاجة ولا يوضع على أرفف الباب، أما إذا تم حفظه في الفريزر فيتم من 3 إلى 6 أشهر، على أن يوضع في أقصى الجهة الداخلية للرف العلوي للفريزر، وليس على أرفف الباب.

وشددت على ضرورة تنظيف الجهاز بالماء والصابون، وتجفيفه جيدًا بعد كل استخدام، وبالنسبة للأجهزة الإلكترونية فالمضخة تُمسح بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.