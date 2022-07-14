يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الأكثر دفعًا باللاعبين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

الفتح الأكثر دفعًا باللاعبين

ودفع الفتح بالعدد الأكبر من اللاعبين في الجولات الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 لاعبًا، ثم الفيصلي بـ29 لاعبًا، فيما أشرك فريقا ضمك والحزم 28 لاعبًا.

على الجانب الآخر، يُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقل استعانة باللاعبين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث دفع بـ22 لاعبًا فقط.

الهلال يحصد اللقب الثالث تواليًا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).