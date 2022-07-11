أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تعاقده مع الحارس مصطفى ملائكة قادمًا من نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولمدة موسمين.

ملائكة يرحل بعد هبوط الفيصلي

وجاء تعاقد الفتح مع ملائكة صاحب الـ36 سنة، وذلك بعدما هبط الفيصلي لـ دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى.

وسيرتدي ملائكة قميص النموذجي بداية من موسم 2022/2023.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان اهتم بالتعاقد مع ملائكة لكن الفتح حسم الصفقة لصالحه.

مسيرة مصطفى ملائكة

يذكر أن ملائكة بدأ مسيرته مع نادي الأنصار في عام 2004 ولعب من قبل لنادي الاتحاد في الفترة من 2006 إلى 2011 ولعب مع نادي هجر خلال الفترة من 2012 إلى 2016 ثم مع الفيصلي من 2016 إلى 2022.