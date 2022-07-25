دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الاثنين، تدريباته في معسكر سلوفينيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفتح يبدأ معسكره:

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بملعب المعسكر المقام في مدينة غورونيسكا السلوفينية.

وركز الجهاز الفني بقيادة دونيس على رفع المعدل اللياقي للاعبين، من خلال تدريبات متنوعة قبل أن يجري مناورة على كاملة مساحة الملعب للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين.

وقام الجهاز المساعد بتدوين العديد من الملاحظات خاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العمل عليها خلال الأيام المقبلة، لتجهيزهم بشكل مميز.

مراحل إعداد الفريق:

وتضم المرحلة الأولى خوض معسكرًا في سلوفينيا لمدة 24 يومًا، وسيلعب 4 مباريات ودية أمام إن كيه رادوملي السلوفيني، النصر، الإماراتي، إن كيه برافو السلوفيني وشاختار دونيسك الأوكراني أيام 2، 5، 10 و15 أغسطس.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من إعداد الفريق الأول لكرة القدم في الأحساء، من أجل استكمال البرنامج التدريبي قبل خوض أولى المباريات الرسمية.