سجلت مدينة الفجيرة في الإمارات رقمًا قياسيًّا جديدًا لكميات الهطول المطري بواقع 228.8 ملم.



وتعرضت الفجيرة في الإمارات لسيول وفيضانات، نتيجة حالة مناخية استثنائية ناجمة عن منخفض جوي نادر في منتصف الصيف.

وحثت وزارة الداخلية في الإمارات سكان المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة، على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

People trapped in their vehicles due to the flood, going to a safe place when the rains stop.#UAE #EmiratesRain #Fujairah #الامارات

