سجلت مدينة الفجيرة في الإمارات رقمًا قياسيًّا جديدًا لكميات الهطول المطري بواقع 228.8 ملم.



حالة مناخية استثنائية:

وتعرضت الفجيرة في الإمارات لسيول وفيضانات، نتيجة حالة مناخية استثنائية ناجمة عن منخفض جوي نادر في منتصف الصيف.

وحثت وزارة الداخلية في الإمارات سكان المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة، على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن أعلى كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.

الأرصاد تحذر:

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.