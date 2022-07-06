أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، بندر الفريح، أن عملية صيانة كسوة الكعبة تعد من الأعمال الدورية على مدار العام.

عناية بالحرمين:

وتابع الفريح، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن المملكة تقوم منذ تأسيسها على العناية بالحرمين الشريفين وخصوصًا الكعبة المشرفة، وأن للقيادة عناية خاصة بالكعبة المشرفة التي توليها رعاية كاملة بشأن كسوتها والخدمات الأخرى المتعلقة بالحجر الأسود والمقام.

تغيير مواعيد كسوة الكعبة:

وحول تغيير مواعيد كسوة الكعبة قال الفريح: إن ذلك يأتي رأفة ورحمة بحجاج بيت الله الحرام بحيث يتم تأخير الكسوة إلى غرة شهر محرم من كل عام.