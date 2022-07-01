بعد أسابيع قليلة من تكدس المعتمرين في مطار جدة، شهد مطار الملك خالد في الرياض حالة من التكدس غير المبرر وتأخرت الرحلات بحسب تعطل السيور وفق رواية بعض المسافرين.
تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية نرى تجدد مشاكل ضعف الطاقة الاستيعابية في المطارات
المشهد صباح اليوم لتكدس مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض @KKIASA وتأخر عدد كبير للرحلات الدولية #اخبار_الطيران ✈️
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 1, 2022
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة تكدس المسافرين أمام صالة المغادرة رقم 2 في المطار فيما واصل حساب المطار على تويتر الاعتذار في صيغة مكررة لم تلق القبول لدى المسافرين الذين طالبوا الجهات الرسمية بالتدخل.
مطار الرياض لا يواكب الرؤية
وقال أحد المتابعين :” للأسف لا إدارة المطار ولا الشركة المشغلة ولا هيئة الطيران المدني تواكب رؤية 2030″ داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر. فيما قال متابع آخر :” كالعادة.. عدم الكفاءة. لو تنشأ عشر شركات” وطالب مغردون بوضع حل عاجل لهذه الظاهرة حيث قال أحدهم ” المفروض تواجد المسؤولين. هذا وقت الذروة كل سنة نفس الفوضى”.
تأخير الرحلات دون تعويض
وقال أحد المسافرين : طيران أديل اذا تأخر المسافر لا يسمحون له بالصعود إلى الطائرة ويقولون تم إغلاق البوابات لكن” لو التأخير منهم حتى اعتذار ماتلاقي للاسف للحين ساعه وربع تأخير”.
اللي صاير هنا شي مو طبيعي من سوء تنظيم pic.twitter.com/fPteMza0MD
— Mazen (@Mazen__A7) July 1, 2022
وقال مسافر آخر :” هذه صور ومقاطع فاضحة وكاشفة .. والله ويجب أن تتم محاسبة كل من له صلة بهذه الفوضى .. مشاريع تطويرية و استثمارات لجذب السياح وأهم نقطة ارتكاز (المطار) يعيش حالة السبات العميق .. كأنه تفاجأ بالإجازة!! وين التنظيم وين التأهب ؟!!”. أما مازن فقال :” اللي صاير هنا شي مو طبيعي من سوء تنظيم”
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