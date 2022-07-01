بعد أسابيع قليلة من تكدس المعتمرين في مطار جدة، شهد مطار الملك خالد في الرياض حالة من التكدس غير المبرر وتأخرت الرحلات بحسب تعطل السيور وفق رواية بعض المسافرين.

#سلسلة_مواسم_التكدس تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية نرى تجدد مشاكل ضعف الطاقة الاستيعابية في المطارات المشهد صباح اليوم لتكدس مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض @KKIASA وتأخر عدد كبير للرحلات الدولية #اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/ylEXB7XMF1 — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 1, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة تكدس المسافرين أمام صالة المغادرة رقم 2 في المطار فيما واصل حساب المطار على تويتر الاعتذار في صيغة مكررة لم تلق القبول لدى المسافرين الذين طالبوا الجهات الرسمية بالتدخل.

مطار الرياض لا يواكب الرؤية

وقال أحد المتابعين :” للأسف لا إدارة المطار ولا الشركة المشغلة ولا هيئة الطيران المدني تواكب رؤية 2030″ داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر. فيما قال متابع آخر :” كالعادة.. عدم الكفاءة. لو تنشأ عشر شركات” وطالب مغردون بوضع حل عاجل لهذه الظاهرة حيث قال أحدهم ” المفروض تواجد المسؤولين. هذا وقت الذروة كل سنة نفس الفوضى”.

تأخير الرحلات دون تعويض

وقال أحد المسافرين : طيران أديل اذا تأخر المسافر لا يسمحون له بالصعود إلى الطائرة ويقولون تم إغلاق البوابات لكن” لو التأخير منهم حتى اعتذار ماتلاقي للاسف للحين ساعه وربع تأخير”.

#مطار_الملك_خالد اللي صاير هنا شي مو طبيعي من سوء تنظيم pic.twitter.com/fPteMza0MD — Mazen (@Mazen__A7) July 1, 2022

وقال مسافر آخر :” هذه صور ومقاطع فاضحة وكاشفة .. والله ويجب أن تتم محاسبة كل من له صلة بهذه الفوضى .. مشاريع تطويرية و استثمارات لجذب السياح وأهم نقطة ارتكاز (المطار) يعيش حالة السبات العميق .. كأنه تفاجأ بالإجازة!! وين التنظيم وين التأهب ؟!!”. أما مازن فقال :” اللي صاير هنا شي مو طبيعي من سوء تنظيم”