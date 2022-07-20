شهدت منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من الفيحاء ليتصدر قائمة مميزة.

الفيحاء يتصدر القائمة

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء هو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، حيث إنه لم يستقبل أي هدف في 13 مباراة، كما أنه الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه بـ24 هدفًا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، والخسارة في 11 لقاء، والتعادل مثلهم.

قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

ويحتل الهلال المركز الثاني في القائمة، بعدما حافظ على نظافة شباكه 12 مرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، واستقبل 28 هدفًا، بالتساوي مع الاتحاد، ولكنه استقبل 29 هدفًا.

وحل الشباب رابعًا، حيث حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، يليه الفيصلي بـ10 مباريات، ثم الفتح وضمك بـ9 مباريات لكل منهما، ولم تستقبل 5 فرق أهدافًا خلال 8 لقاءات، وهم؛ النصر، الباطن، أبها، الرائد والاتفاق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم الأهلي بـ5 لقاءات، بالتساوي مع التعاون والحزم.