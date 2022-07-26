يبدو أن إدارة نادي الفيحاء اقتربت من التعاقد مع البرازيلي باولو لوكاس دي بولا الشهير بـ”باولينيو” لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

باولينيو يقترب من الفيحاء

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الفيحاء اتفقت مع باولينيو على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع خيار التجديد لموسم آخر في حالة نجاحه.

وجاءت أنباء حسم الفيحاء للصفقة، بعد تقديم نادي بوتافوغو البرازيلي لعرض مؤخرًا لضم باولينيو من صفوف الشباب، إلا أن الإدارة تمسكت باستمراره، باعتباره من العناصر الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم.

وانضم النجم البرازيلي صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صيف عام 2021، قادمًا من بوافيستا البرتغالي، بعقد يمتد لـ4 سنوات، وظهر بشكل مميز مع الليوث.

الفيحاء يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وبدأ معسكره في النمسا، أملًا في التألق بالموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).