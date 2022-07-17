كشف نادي الفيصلي عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.

برنامج إعداد الفيصلي:

ومن المقرر أن يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فحوصات طبية يوم 23 يوليو، على أن يبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية يوم 25 من الشهر ذاته.

ويُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى تركيا يوم 29 يوليو، على أن يخوض 4 مباريات ودية أيام 4، 8، 12 و15 من شهر أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى السعودية يوم 16 أغسطس.

وتأمل إدارة النادي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في التألق بالموسم الجديد، والعودة سريعًا لدوري المحترفين.

هبوط الفريق للدرجة الأولى:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو بعد 12 موسمًا وسط الكبار.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).