أعلن نادي الفيصلي، مساء اليوم الاثنين، عن موافقته على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح آل عباس في الموسم الرياضي الجديد.

صالح آل عباس ينضم إلى الخليج:

ووافقت إدارة نادي الفيصلي على إعارة صالح آل عباس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج حتى نهاية الموسم المقبل، وتمنت له مزيدًا من التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة.

وكان صالح آل عباس صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من النصر، بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى عام 2024، إلا أن هبوط عنابي سدير لدوري يلو دفعه للرحيل.

الاستعداد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى تركيا اليوم لبدء معسكر حتى 15 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية أمام الأهلي والساحل الكويتي، فيما لم يتحدد طرفا المواجهتين المتبقيتين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وخاض اللاعبون تدريبات يومية على مدار الأسبوع الماضي قبل السفر إلى تركيا لبدء المعسكر.