أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تكليف الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، خطيبًا ليوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.

وقال الفيصل في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” موجهًا حديثه للشيخ العيسى: “أحسنوا الاختيار”، ليرد الأخير بالقول: “الله يرضى عنكم ويمتعكم بالصحة والعافية”.

تكليف العيسى خطيبًا ليوم عرفة

وصدرت الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالخطبة والصلاة في يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.

وحث العيسى حجاج بيت الله الحرام والمسلمين في خطبة عرفة اليوم، بالابتعاد عن التنافر ونبذ الشقاق والخلاف والاعتصام بحبل الله والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوصى العيسى، حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره. وحث خطيب عرفة المسلمين على استغلال مواسم الطاعات والإخلاص في العبادة والدعاء لله عز وجل في يوم عرفة.

ووجه الشيخ عيسى النداء للمسلمين في كل مكان بالتحلي بحسن الخلق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن حسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدّرها المسلم وغيره؛ وهو سلوك رشيد في القول والعمل.