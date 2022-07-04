أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص لمشاركته آخرين خارج المملكة في تنفيذ عمليات نصب واحتيال.

تفاصيل الواقعة:

وقبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لمشاركته في تنفيذ عمليات نصب واحتيال مع أشخاص خارج المملكة، تمثلت في إيهام ضحاياهم بالاستثمار واشتراط إصدار وكالات للمواطن مكنته من مراجعة المصارف، ليستولي بدروه على الأموال بإجراء حوالات مالية من حسابات الضحايا، وتبين من إجراءات الاستدلال تنفيذه (35) عملية احتيال بمختلف مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهمين خارج المملكة.