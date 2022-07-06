تسبب روبرت بوبي في رعب للشعب الأمريكي، أول أمس الاثنين، والذي صادف بأن يكون يوم الاستقلال الموافق الرابع من يوليو (4/7)، ولكن ربما لا يكون الأمر مصادفة، إذ كشفت الصحافة من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان مهووسًا برقم 47.

كشفت الشرطة أيضًا عن امتلاكه بشكل قانوني لأسلحة متعددة عبارة عن عدة مسدسات وبندقيتين، واحدة استخدمت في الهجوم وأخرى عُثر عليها في سيارته عند اعتقاله الليلة الماضية، وذلك على الرغم من الحظر المفروض على البنادق الهجومية في هايلاند بارك التي تم فيها الحادث.

لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن إلى روبرت، البالغ 21 عامًا، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز ويتحدث مع السلطات، وقالت الشرطة: إنه كان يخطط للهجوم منذ أسابيع، لكن لا يزال الدافع وراء فعلته غير واضح.

خطة شيطانية للهروب3:

وكشف رجال الشرطة كذلك أن روبرت المُلقب الآن بـ مسلح شيكاغو أن ذهنه تفتق عن حيلة شيطانية لهروبه خطط لها لأسابيع ولم تكن وليدة اللحظة، حيث إنه ارتدى زي امرأة لتنفيذ الهجوم وتمكن من الفرار وسط الحشد بسبب التنكر ومتظاهرًا بأنه أحد الضحايا، وتوجه إلى منزل والدته.

هوس الأرقام:

وظهرت تساؤلات عدة حول دوافع الشاب المسلح وأسلوب حياته وهوسه بالأرقام 47، حيث كان يحمل وشمًا على خده على شكل 47، ونقش نفس الأرقام على سيارة والديه التي استخدمها في الحادث، كما نشر نفس الرقم في جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلق مسلح شيكاغو 70 طلقة من سطح متجر محلي قبل أن يتخلى عن السلاح ليهرب بحيلته، ومشى إلى منزل والدته ثم سألها عن سيارتها، دون أن يخبرها بما فعله للتو، فأعطته إياها واستخدمها للفرار قبل أن يتم القبض عليه.

ولا يزال المحققون يجرون مقابلات مع كريمو لكنهم لم يتمكنوا من تحديد دوافعه بعد.