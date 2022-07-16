كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن إمكانية رصد انتظام أربعة كواكب على التوالي مع وجود القمر الأحدب المتناقص في منظر يتم مشاهدته بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي، فجر غدٍ الأحد.

شكل قوس

وأوضحت فلكية جدة في بيان، أن الكواكب والقمر سيشكلون قوسًا من الشرق إلى الجنوب، لافتة إلى أن هذه الكواكب الأربعة – ضمن الكواكب المرئية بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب.

وسيكون اصطفاف الكواكب (الزهرة والمريخ والمشتري وزحل) على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

شروط رؤية الكواكب

ولفتت إلى أنه يمكن رؤية انتظار الكواكب من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل ولا تحجبه مبانٍ أو تضاريس طبيعية، نظرًا لأن كوكب الزهرة سيكون منخفضًا نحو الأفق أما الكواكب الأخرى فستكون عاليه في السماء.

كما يفضل مراقبة الاصطفاف الكوكبي قبل الفجر بساعة حيث ستكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسوف تشكل سويًا قوسًا من الشرق إلى الجنوب.