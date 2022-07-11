ستشهد سماء السعودية يوم الأربعاء 13 يوليو اكتمال القمر هذا الشهر وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب على مسافة 357,263 كيلومتراً سنة 2022 ومشاهداً طوال الليل.

وبحسب الجمعية الفلكية في جدة فإن حجم القمر الظاهري سيكون أكبر 14% وأكثر سطوعاً 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر(أوج) ولكن للعين المجردة لن يبدو مختلفاً عن البدور الأخرى.

القمر العملاق الثاني

يذكر أنه في 13 يونيو الماضي تم رصد القمر البدر لشهر ذي القعدة، والذي يزين السماء طوال الليل وكان البدر العملاق الثاني خلال العام. وكان القمر البدر العملاق الثاني لهذا العام أكثر إشراقًا بنسبة 16٪، فيما كان حجمه الظاهري أكبر بنسبة 6٪ عن المتوسط.