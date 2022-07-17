توقع خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، أن يقترن القمر بكوكبين في أسبوع واحد.

اقتران القمر:

وتابع الزعاق، خلال فيديو على حسابه بموقع تويتر، أن القمر سيقترن خلال هذا الأسبوع بأجمل كوكبين وهما المشتري، والمريخ.

وأردف أن أبعد مسافة بين جرمين سماويين تسمى الاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى قمة إضاءته، وتحدث بين الشمس والكواكب السيارة.

ولفت إلى أن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى الاقتران، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أدنى درجات إضاءته.

أشهر الاقترانات:

وأكمل الزعاق، أن أشهر الاقترانات هي اقتران الشمس بالقمر، وهي المرحلة التي يعقبها ولادة الشهر الهجري الجديد؛ فأبعد مسافة بينهما تسمى الإبدار.