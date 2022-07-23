تُقام فجر الغد الأحد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

وستنقل مباراة البارشا ضد ريال مدريد على القناة الرابعة العراقية في تمام السادسة صباحًا بتوقيت السعودية فجر الغد حيث نالت القناة حقوق المباراة.

ثاني كلاسيكو للفريقين في إسبانيا

وسيخوض الفريقان ثاني كلاسيكو ودي لهما في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية”.

تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع

وسيكون تشكيل برشلونة المتوقع مكونًا من ” حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أروخو، كريستنسن، ألبا.

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، أوباميانج، فيران توريس.

أما تشكيل نادي ريال مدريد فسوف يكون مكونًا من: “حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: تشواميني، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.