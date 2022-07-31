سيواجه المنتخب السعودي للشباب اليوم الأحد، نظيره اليمني في ربع نهائي كأس العرب لـ الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

القنوات الناقلة

وستنقل قنوات KSA Sports 1 HD و العراقية الرياضية والقناة الرابعة في التلفزيون العراقي مباراة السعودية واليمن.

وكان طلال الزهراني عضو الجهاز الفني للأخضر الشاب أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس السبت، سعي المنتخب السعودي لمواصلة نتائجه الإيجابية والذهاب إلى أبعد مدى في البطولة.

وأضاف الزهراني أن “الأخضر” تنتظره مباراة صعبة أمام منتخب اليمن الذي قدم مستويات جيدة خلال البطولة وتمكن من خطف إحدى بطاقتي العبور ضمن أفضل ثوانٍ.

وكان المنتخب السعودي تأهل لدور الثمانية بعد فوزه في دور المجموعات على منتخبي موريتانيا والعراق.