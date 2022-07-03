بحث قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، مع قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج الجاهزية التامة لأداء المهمة.

واستمع لإيجاز عن مهام كل قوة واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وجاهزية جميع الوحدات المختلفة المشاركة في موسم حج هذا العام، التي تأتي استكمالاً لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وحدات وآليات وطائرات:

وجندت القوات المسلحة طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة جميع أفرعها بعدد من الوحدات والآليات والطائرات العامودية لأداء المهام الموكلة بها، كما جهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية.

وتشارك وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام، بتأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة، مجهزة بأحدث الأليات والمعدات المتقدمة، لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

قوات جوية:

وتساند القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسباً لأي طارئ.

وأكملت القوات البحرية الملكية السعودية جاهزيتها لتغطية المنافذ البحرية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بفرق فنية مختصة بفحص الطرود ومساندة الجمارك، والتعرف على المواد المتفجرة، إضافة إلى فريق غواصين بكامل تجهيزاته للمساهمة في عمليات الإنقاذ ومساندة قوات الدفاع المدني.

بدورها، بدأت الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، حيث أعدت الخطوات العملية لبرنامجها الإرشادي والديني للتوعية الإسلامية لحجاج مخيمات وزارة الدفاع من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة، إضافة إلى توزيعها للرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النُسك للحجاج.

وأفاد اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، أن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام تأتي مكملة لدور بقية قطاعات الدولة ليكون موسم الحج ناجحًا بكل المقاييس، مشددًا على أن التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة – حفظها الله – نصت على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

مساندة أمنية:

وبينّ أن الوزارة تهدف من مشاركتها في موسم حج هذا العام إلى تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، إضافة إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية الموجودة في المملكة، وتهيئة الاحتياجات اللازمة لهم طيلة فترة الحج.

وأكد قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، جاهزية وحدات القوات المسلحة، والمرافق الخدمية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة والمرافق الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية، وذلك من خلال ما يتوافر بها من تجهيزات وتقنيات حديثة ستسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب عن سعادة الجميع بالمشاركة في خدمة قاصدي هذه البلاد الطيبة التي حباها الله، وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في ظل ما تحظى به من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حاثًّا الجميع على بذل كل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.