أكد الكاتب السياسي خالد باطرفي على أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة والمنطقة، خاصة بالنسبة للمصالح الأمريكية، ورغبتها في تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة وخاصة المملكة.

فيديو | الكاتب السياسي خالد باطرفي: العودة الأميركية بعد قرار الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط كان لابد أن تكون من بوابة المملكة

#الإخبارية pic.twitter.com/MzDwCzY7AK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

وقال باطرفي، إن العودة الأميركية بعد قرار الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط كان لا بد أن تكون من بوابة المملكة.

جدة تتأهب لاستقبال بايدن

يذكر أن محافظة جدة استعدت منذ وقت مبكر، لزيارة ضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يزور جو بايدن، السعودية اليوم وهي أول دولة عربية وإسلامية يزورها منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام ونصف.