أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات مهمة، مشيرًا إلى أن العراق يدعم مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط.

محاربة الإرهاب

وأضاف الكاظمي في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية، أن العراق كان له دور بتعاونه مع أشقائه في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم داعش، حيث عانى العراق على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونًا فعالاً.

وأشار إلى أنه يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، لافتًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضررت كثيرًا من التغير المناخي والجفاف.