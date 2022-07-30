وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد.

تعطيل الدوام:

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد، 31/ 7/ 2022، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%.

حوار شامل:

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي: إن على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل، مشددًا بالقول: “أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية”.

رئيس الوزراء العراقي قال: إنه “يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق”، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها.

وشدد على أن “العراق أمانة لا يجب أن نخسرها”، مضيفًا: “جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء”.

وطالب الكاظمي بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق، مضيفًا: “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مشددًا على أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.